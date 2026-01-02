América reconfigura su plantel y prescinde de Lichnovsky para abrir paso a Dourado

El Club América se mueve con determinación en el mercado invernal y ya prepara cambios significativos en su plantilla. La directiva de Coapa tiene prácticamente cerrada la contratación del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado, quien se perfila para reforzar al equipo en el torneo Clausura 2026, según información de Carlos Ponce de León.

Esta incorporación provoca un desajuste en el número de jugadores extranjeros registrados, situación que obligó al club a tomar una decisión inmediata. Ante el exceso de futbolistas no formados en México, la dirigencia determinó que Igor Lichnovsky sea el elemento que abandone la institución para liberar el cupo necesario.

El defensor chileno ha perdido protagonismo en el esquema del técnico André Jardine, luego de atravesar un periodo irregular y quedar fuera de las prioridades tácticas del cuerpo técnico. Además, la zona defensiva cuenta con suficientes opciones que mantienen la solidez del equipo sin depender de su participación, lo que facilitó la determinación de su salida.

Acciones de la autoridad

Mientras se afinan los últimos detalles contractuales de Rodrigo Dourado, el proceso para dar de baja a Lichnovsky ya está en marcha. La intención del club es concretar una separación ordenada que resulte favorable para ambas partes y no afecte la planificación deportiva del semestre.

La llegada del mediocampista brasileño, de 31 años, representa una excepción a la política habitual del América, que suele inclinarse por futbolistas más jóvenes. En esta ocasión, la experiencia y el equilibrio en el mediocampo pesaron más en la decisión final. Las negociaciones económicas fueron complicadas debido al alto costo de su carta, pero la insistencia de Jardine por sumar a su compatriota terminó por destrabar la operación.

Detalles confirmados

Con este movimiento, Lichnovsky deberá encontrar un nuevo destino profesional de manera inmediata, cerrando así una etapa breve y abrupta con las Águilas. América, por su parte, apuesta por una renovación estratégica que busca fortalecer su rendimiento colectivo bajo la dirección del estratega sudamericano.