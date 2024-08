'Canelo' explicó su decisión de no enfrentar a su retador oficial y perder el título

Saúl "Canelo" Álvarez está a solo un mes de regresar al ring para enfrentar a Édgar Berlanga, aunque esta vez lo hará sin el título de campeón indiscutido de peso Supermediano.

El boxeador tapatío protagonizará otra esperada pelea entre México y Puerto Rico cuando se mida a Berlanga el próximo 14 de septiembre en Las Vegas. Sin embargo, solo defenderá los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

"Canelo" Álvarez fue despojado de su título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras aceptar pelear contra Berlanga en lugar de enfrentar al retador oficial al cinturón, William Scull.

¿Por qué no pelear con Scull?

En respuesta a la pérdida del título, "Canelo" explicó por qué eligió enfrentar al puertorriqueño en lugar de defender el cinturón ante el cubano invicto William Scull.

Hay niveles. Hay estrellas y superestrellas. Ellos hacen el campeonato, no el campeonato los hace a ellos. ¿Quién es William Scull? Nunca he oído hablar de él. No voy a hacer lo que ellos quieran. Voy a hacer lo que yo quiera, porque lo merezco, por todo lo que he hecho", declaró Álvarez en el podcast Million Worth of Game.

Después de más de dos años, "Canelo" Álvarez perderá el estatus de campeón indiscutido de las 168 libras, el cual obtuvo al vencer a Caleb Plant en noviembre de 2021 en Las Vegas, ganando así el título de la FIB.