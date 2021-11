´Canelo jamás será el mejor de México´

Juan Manuel "Dinamita" Márquez aseguró que Canelo Álvarez no llegará a ser el mejor boxeador mexicano de la historia hasta que no enfrente a rivales en igualdad de circunstancias y realmente demuestre que está en la cima de una escuela repleta de grandes campeones mundiales que encabeza Julio César Chávez.

El expugilista capitalino, quien ha tenido roces con Canelo desde que comenzó su carrera, dejó claro el porqué de su apreciación, con un énfasis en las cláusulas que suele poner a sus rivales en las negociaciones, ya que con eso muestra que no pelea en igualdad de circunstancias.

"¿Canelo Álvarez puede llegar a ser el mejor boxeador mexicano de la historia?", se le cuestionó al Dinamita en el canal de YouTube de Deplaymaker, a lo que respondió con claridad que no podía ser así.

"No, no... no, ¿por qué?, yo voy a decirlo: hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo y como lo hicieron varios, es decir, peleando contra los mejores y sin meter cláusulas de rehidratación a los rivales, sin mermarlos y sin decirles ´tienes que hacer esto´", sostuvo.

"Es plausible lo que está haciendo económicamente, es bueno, pero ya meter por ejemplo cláusulas como las de rehidratación, de que si subes tantas libras vas a tener una multa y creo que eso no es justo para el peleador... Hay que hacerlo en igualdad de circunstancias para saber qué nivel he alcanzado yo como peleador, ver en qué nivel estoy y saber si soy digno.

"¿No hay oportunidades de que esté ahí", insistió el entrevistador, a lo que de nuevo una respuesta negativa, ya que el boxeo mexicano está repleto de grandes figuras que ganaron campeonatos en igualdad de circunstancias.

"Si te pones a ver la historia del boxeo mexicano es muy rica, tiene mucha, no puedes decir que el Canelo puede ser el mejor de toda la historia cuando hemos visto a los mejores, a Chávez, por ejemplo, a los que han enfrentado a lo mejor de lo mejor, a los que no han tenido apoyos de ninguna forma, de ninguna índole".