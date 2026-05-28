Carlos Acevedo destaca en la Liga MX y busca un lugar en la Selección

En el futbol mexicano, pocos porteros han generado tanta conversación en los últimos años como Carlos Acevedo. Con reflejos felinos, personalidad bajo los tres postes y una historia de perseverancia, el arquero de Santos Laguna se ha consolidado como uno de los nombres más constantes de la Liga MX y una de las opciones más fuertes para defender la portería de la Selección Mexicana.

Originario de Torreón, Coahuila, Carlos Acevedo López nació el 19 de abril de 1996 y prácticamente creció respirando futbol lagunero. Desde joven formó parte de las fuerzas básicas de Santos Laguna, aunque su camino estuvo lejos de ser sencillo. Incluso llegó a ser descartado por temas físicos, pues algunos consideraban que no tenía la estatura ideal para convertirse en arquero profesional. Sin embargo, la disciplina y el talento terminaron imponiéndose.

Su debut en Primera División llegó en 2016, pero durante varios años tuvo que esperar detrás de figuras como Agustín Marchesín y Jonathan Orozco. La gran oportunidad apareció cuando Santos decidió apostar por él tras la salida de Orozco, y Acevedo no desaprovechó el momento. Poco a poco se ganó la confianza del club y de la afición gracias a actuaciones espectaculares, muchas veces salvando a su equipo en partidos complicados.

Estilo de juego y características

Uno de los aspectos que más llaman la atención de Acevedo es su estilo bajo el arco: rápido de reflejos, valiente en el mano a mano y con gran capacidad para reaccionar en disparos de corta distancia. Además, su imagen —cabello largo y banda en la cabeza— lo convirtió rápidamente en un personaje reconocible dentro del futbol mexicano. Incluso aficionados han llegado a compararlo con personajes de caricaturas de futbol por su apariencia y atajadas espectaculares.

Reconocimiento en la Selección Mexicana

Su rendimiento en Santos también lo puso en el radar de la Selección Mexicana. Con el paso del tiempo recibió convocatorias al Tricolor y comenzó a ser mencionado como uno de los posibles sucesores de Guillermo Ochoa. Aunque la competencia por el puesto es intensa, Acevedo ha demostrado tener cualidades para pelear un lugar entre los mejores guardametas del país.

Sin embargo, su carrera no ha estado libre de críticas. Algunos analistas y aficionados consideran que necesita dar el salto a un equipo más competitivo o incluso al extranjero para seguir evolucionando. En foros deportivos, una opinión recurrente es que permanecer en un Santos Laguna irregular ha limitado parte de su crecimiento futbolístico. Aun así, muchos lo siguen considerando uno de los porteros mexicanos con mayor capacidad bajo presión.

Hoy, Carlos Acevedo representa más que un portero confiable: simboliza la historia de un futbolista que tuvo que abrirse paso entre dudas, obstáculos y cuestionamientos. En un país donde encontrar al próximo gran arquero siempre genera debate, el lagunero continúa escribiendo su propia historia, esperando consolidarse definitivamente como uno de los rostros del futbol mexicano.