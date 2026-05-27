Deportivo Rosalva se impone a Real Lauritos en emocionante partido

Erik Guzmán y Néstor volvieron a aparecer como los referentes ofensivos del Deportivo Rosalva, y juntos gestaron una valiosa victoria sobre Real Lauritos por marcador de 3-2, en encuentro que protagonizaron el fin de semana dentro de la octava jornada.

Guzmán ha sido uno de los arietes más letales del Deportivo en el presente torneo. El dorsal "30" se despachó con un par de anotaciones para definir el triunfo en un cotejo por demás apretado, y de paso amplió su cuota personal a 7 dianas. Moreno, quien ingresó de cambio, firmó un gol para reforzar la ventaja y también llegó a 7 tantos en lo que va de la justa. Por su parte, el Real contó con anotaciones de Raúl Lara y Ramiro Campuzano para recortar la diferencia en los cartones finales.

Tras la victoria, el conjunto rosalvino escaló a la quinta posición de la tabla con 12 unidades, mientras que, a pesar del revés, Real Lauritos se mantuvo en la cuarta posición con 15 puntos.

Francisco Barco salió a la cancha con la puntería afinada y firmó 3 tantos para liderar la goleada del Bayer sobre Deportivo Elite por marcador de 8-0, en otro duelo de la categoría "B".

La soberbia actuación de Barco fue secundada por Carlos Castellanos con un doblete, mientras que Jaime Orozco, Eliud Padilla y Roberto Jiménez se unieron a la causa con un tanto para sellar una goleada de escándalo, con la cual, el Bayer se reafirmó como líder con 22 unidades.