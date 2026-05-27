AC Fortaleza se impone 2-1 a Tuzos Monclova en la Copa Xochipilli

El AC Fortaleza dio un paso firme hacia la liguilla tras imponerse ante la escuadra de Tuzos Monclova por la mínima diferencia de 2 goles contra 1, en uno de los partidos más reñidos que dejó la décima jornada de la Copa Xochipilli de Fútbol Infantil y Juvenil.

El equipo del fuerte practicó un fútbol dinámico y preciso, y motivado por una nutrida porra, salió de la cancha del Parque 1 con 3 valiosos puntos en su poder, con los cuales se afianzó en zona de clasificación dentro de la categoría Infantil.

Iván Gómez se despachó con un gol tempranero para darle ventaja a la escuadra albiazul, mientras que César Reyes apareció en la parte complementaria con un potente disparo que significó el 2-0 y le abrió el camino al AC Fortaleza hacia el triunfo.

Ya en los instantes finales del partido, los Tuzos hicieron la intentona en busca del empate. Julio Vielma se despachó con un gol que ilusionó a la escuadra azul con la hombrada, sin embargo, el tiempo ya no les alcanzó y el silbatazo final del árbitro Víctor Mesta apagó las aspiraciones, mientras que el equipo del fuerte terminó celebró una valiosa victoria.