Cecilia Córdova y Naomi García llevan a Juniors a la victoria: 3-1 sobre Queens

Cecilia Córdova tuvo una sólida actuación en el centro del diamante. Naomi García contribuyó con un par de anotaciones y juntas guiaron a Juniors a la victoria por pizarra de 3-1 sobre Queens, en reñido duelo que libraron ayer dentro de la décima serie del rol regular.

Córdova lanzó 4 capítulos de una carrera, 2 hits, un boleto y 2 ponches, para hacerse acreedora al acierto con respaldo de Aylin Cibrián, quien trabajó 3 episodios sin permitir daño; por su parte, Ximena Hernández cargó con la derrota lanzando toda la ruta.

Tras dejar el score intacto en los primeros dos episodios, el equipo de Juniors tomó la delantera en la parte alta de la tercera entrada con un timbre de Naomi García, quien posteriormente anotó junto a Cecilia Córdova en la séptima entrada para remachar la ventaja.

Por su parte, Johana Zamora apareció en el fondo de la tercera tanda con la carrera que recortó la diferencia en los cartones por el equipo de Queens.

Con un par imparables en 3 turnos, Gizel Martínez sobresalió como la bateadora más contundente de la escuadra vencedora, secundada por Odalys Serrano quien pegó un triplete en cuatro turnos.