Matías Lucero lidera goleada del Cefor Pony Alvarado en la Copa Xochipilli

Matías Lucero salió a la cancha en modo killer y dirigió al Cefor Pony Alvarado a un nuevo triunfo en la categoría Infantil de la Copa Xochipilli de Fútbol, al golear por 7-0 al FC Apaches en encuentro correspondiente a la jornada 6.

La escuadra rojiblanca encaró el compromiso con 9 jugadores, pero las ausencias fueron compensadas con una contundente actuación de su ariete estelar, quien lideró la ventaja y terminó convertido en el MVP del partido. La zaga de la tribu no encontró la forma de contener a un inspirado Matías Lucero, quien redondeó su actuación con 5 anotaciones, en cotejo disputado ayer en el Parque 1.

Por su parte, Diego García y Axel Luna contribuyeron con un tanto para remachar la holgada victoria de los dirigidos por el 'Pony' sobre los Apaches, los que regresaron a Castaños con la consigna de seguir entrenando y buscar revancha en la próxima jornada.

En uno de los partidos más cerrados de la categoría Infantil, la escuadra de La Salle se agenció 3 valiosos puntos con un triunfo por la mínima diferencia de 1-0 ante los Tuzos. Sobre el final del tiempo reglamentario, Liam Castro se hizo presente en el marcador con un solitario gol que le valió a los lasallistas para salir con el triunfo, en cotejo que se escenificó en la cancha del Parque 1.