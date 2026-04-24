Tigres buscan clasificar a Liguilla: Gignac recibe homenaje

MONTERREY, NL 24-Apr-2026 .-El homenaje que tendrá André-Pierre Gignac mañana ante Mazatlán es merecido, pero para Nahuel Guzmán, lo más importante es la victoria para clasificar a la Liguilla.

Así lo expresó el portero de los Tigres en conferencia de prensa, asegurando que hasta él mismo Gignac está consciente de que mañana la prioridad es ganar en la última fecha de la fase regular.

"Respecto al reconocimiento de André, el homenaje creo que es merecido. Lo que sé, lo sé por redes sociales. La verdad, no estoy verdaderamente al tanto. Sé que ha tenido otros homenajes cuando hizo cien (goles) cuando hizo doscientos, cuando hizo todo. No sé cuántos homenajes tuvo. Así que te diría que hasta está de más este homenaje.

"Pero creo que es un jugador que se ha ganado el respeto, no solo de la afición local, sino de toda la liga. Entendemos también que hay un tema que está por encima de cualquier reconocimiento personal, que es el equipo y el resultado de mañana. Eso lo hemos conversado en la interna, y él está de acuerdo en que la prioridad es el equipo y el resultado", expresó.

Aseguró que ven el juego contra Mazatlán como una Final y que los puede preparar para lo que viene. Los Tigres ocupan ganar para clasificar; también avanzan empatando y hasta perdiendo, pero con una combinación de resultados.

"Y respecto al partido, lo que representa el partido, ya lo sabemos. Sabíamos desde antes de jugar con Atlas también que sumar ya nos representaba dejar la clasificación en nuestras manos, así que sabemos lo que nos jugamos, estamos con la necesidad de ganar. Sabemos que la victoria nos deja directamente adentro sin esperar ningún otro resultado, es una Final para nosotros".

Aseguró que la renovación automática de su contrato hasta 2027, lo obliga a seguir preparándose para mantenerse como titular.

"Todo lo que sea alcanzable, vamos por eso. Cada torneo reviso qué números hay que alcanzar, qué rendimiento mejorar, qué aspectos corregir. El torneo pasado mejoré mucho en lo individual y eso invita a seguir creciendo. Después están los números: partidos, arcos en cero, campeonatos.

"El deseo es lograr otro campeonato a nivel local e internacional. Esa ambición es la que alimenta las ganas de seguir", señaló.