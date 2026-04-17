César Ramos defiende a Katia Itzel García tras polémica en el fútbol

El nombre de Katia Itzel García estuvo envuelto en polémica el pasado fin de semana tras una marcación durante el Pumas Vs Mazatlán correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026; César Ramos Palazuelos, sale en defensa de su compañera y lanza una dura crítica al país: "Estamos en un país que culturalmente no acepta el éxito femenino".

Siendo la primera árbitra en la historia que pitará en una Copa Mundial de la FIFA, el nombre de Katia Itzel García ha dado un giro importante en las últimas semanas, acaparando el foco de atención y ganándose los reflectores, mismos que la señalan tanto de manera positiva como negativamente.

Una vez que la avalancha de comentarios fue ante la silbante mexicana de 33 años, César Arturo Ramos Palazuelos -quien también estará presente en el Mundial 2026- aseveró que uno de los grandes factores por los cuales se da la crítica a la árbitra es la cultura tan arraigada que se tiene sobre el poco reconocimiento a los logros femeninos: Estamos en un país que culturalmente no acepta el éxito femenino todavía. Ella fue Premio Nacional del Deporte anterior, me parece que Katia paga tristemente la factura", mencionó durante entrevista concedida a Mediotiempo.

Comentarios a favor y en contra se hicieron presentes tras las declaraciones del silbante, mismo que ya cuenta con experiencia mundialista y ha estado presente ante figuras como Cristiano Ronaldo; de momento, Katia Itzel no se ha pronunciado al respecto mediante sus redes sociales.

Lo que es una realidad es que Katia Itzel García estará presente y será una de las grandes protagonistas durante la Jornada 15 del Clausura 2026, impartiendo justicia en el partido en el que Necaxa recibirá a Tigres, conjuntos que se mantienen en la contienda por uno de los 8 boletos hacia la Liguilla del presente torneo.