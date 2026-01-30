Champions League 2026: el sorteo del playoff deja duelos de alto voltaje

El sorteo del playoff de la Champions League 2026, realizado en Nyon, volvió a cruzar al Real Madrid con el Benfica dirigido por José Mourinho. El conjunto blanco se reencontrará así con un rival al que se midió recientemente en Lisboa, en un partido que terminó con derrota madridista por 4-2. En esta ocasión, la eliminatoria tendrá el aliciente añadido del regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu, escenario del encuentro de vuelta, que disputará el Madrid en casa, al igual que el Atlético.

El Real Madrid busca revancha ante el Benfica

El equipo de Arbeloa afronta el cruce con la necesidad de mejorar su rendimiento ante un Benfica que ya le exigió al máximo gracias al empuje y la calidad de jugadores como Schjelderup, Prestianni y Sudakov, además del acierto goleador de Pavlidis. Para el partido de ida, el Madrid no podrá contar con Rodrygo ni Asencio, ambos sancionados. Por su parte, el conjunto portugués recuperará efectivos importantes que estaban lesionados, como Richard Ríos, y sumará a sus recientes incorporaciones invernales: Rafa Silva, de vuelta desde el Besiktas, y Sidney Cabral, procedente del Estrela Amadora.

Atlético de Madrid se enfrenta a un Brujas fortalecido

El Atlético de Madrid, mientras tanto, se medirá al Brujas, un rival que ha crecido notablemente desde la llegada de Ivan Leko al banquillo. El equipo belga destaca por su fortaleza física y por su rendimiento en casa, donde ya fue capaz de empatar ante el Barcelona y de golear al Mónaco durante la fase liga, aunque también encajó una derrota clara frente al Arsenal. El Brujas basa su juego en el contragolpe, con Ordóñez, Onyedika y Vanaken como ejes, y cuenta con la creatividad de Stankovic y el peligro ofensivo de Forbs, Vermant, Tresoldi y Tzolis. Además, ha reforzado su plantilla con el fichaje de Lemarechal y pelea de nuevo por el título en Bélgica.

Otros emparejamientos destacados del playoff

Entre los cruces más destacados del playoff aparece también el enfrentamiento entre PSG y Mónaco, un duelo francés que pondrá a prueba al equipo de Luis Enrique, ubicado en la misma parte del cuadro que el Real Madrid. A diferencia de ello, los dos equipos madrileños solo podrían encontrarse en una hipotética final.

El resto de emparejamientos de esta ronda serán Bodo/Glimt-Inter, Qarabag-Newcastle, Galatasaray-Juventus y Dortmund-Atalanta, evitando así un posible duelo alemán entre Dortmund y Leverkusen. Los partidos de ida se disputarán los días 17 y 18 de febrero, mientras que las vueltas se jugarán el 24 y 25. Los vencedores avanzarán a los octavos de final, donde ya esperan ocho equipos clasificados directamente, entre ellos el Barcelona. El reparto definitivo de las rutas quedará definido en el sorteo del próximo 27 de febrero.