El fútbol mexicano recibió un duro golpe tras la publicación del ranking anual de la IFFHS, donde la Liga MX cayó varias posiciones y quedó relegada fuera de las ligas más competitivas del mundo.

En 2024, México ocupaba la posición 18, pero en el ranking más reciente descendió al puesto 22, reflejando un desempeño internacional limitado durante 2025, pese a algunos logros individuales de clubes. Aunque Rayados de Monterrey tuvo una participación decorosa en el Mundial de Clubes, y Cruz Azul conquistó la Champions Cup, estos resultados no fueron suficientes para mantener a la Liga MX entre las mejores del planeta.

¿Cómo ocurrió la caída de la Liga MX en el ranking?

Uno de los aspectos más llamativos del ranking es que la Liga MX quedó por debajo de campeonatos considerados de menor impacto mediático, como los de Chipre (20), Egipto (16), Japón (18) y Grecia (15). Estos torneos no han registrado grandes triunfos internacionales recientes, lo que genera cuestionamientos sobre el rendimiento global del fútbol mexicano en competencias continentales y mundiales.

En contraste, ligas como las de Costa Rica y Estados Unidos mostraron un crecimiento significativo:

· Costa Rica subió del puesto 33 al 28

· Estados Unidos avanzó del 49 al 40

Detalles sobre el ranking IFFHS y su impacto

El Top 10 del ranking IFFHS está dominado por las ligas europeas, con la Premier League en el primer lugar, seguida por LaLiga de España. Brasil se consolida como la mejor liga de América, ocupando el tercer puesto, mientras que Italia descendió del primero al cuarto lugar, reflejando la competitividad cambiante del fútbol internacional.

Este panorama evidencia la creciente brecha entre los campeonatos latinoamericanos y las ligas europeas en términos de resultados, inversión y rendimiento internacional. Un dato simbólico es que la liga donde juega Guillermo "Memo" Ochoa, la Primera División de Chipre, aparece por encima de la Liga MX en el ranking IFFHS.

Mientras defiende la portería del AEL Limassol, Paco Memo Ochoa atraviesa una etapa clave de su carrera rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. El objetivo del arquero mexicano es mantenerse como titular en Europa para asegurar su lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana, dirigida por Javier "El Vasco" Aguirre, y disputar su sexto Mundial.