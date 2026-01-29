Inauguran Asamblea General Ordinaria de la FEMEBE en Monclova

Con la presencia de representantes de las diferentes asociaciones estatales del país, este jueves fue inaugurada la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Béisbol, que por primera vez tuvo como sede esta ciudad.

En la apertura de la asamblea, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el presídium junto a Enrique Mayorga Betancourt, presidente de la FEMEBE, Antonio Cepeda Licón, director del INEDEC, Valentín Gámez, representante del Club Acereros, Daniel Morales, director municipal de Deportes, y otros directivos del organismo rector del béisbol en México, como el vicepresidente Carlos López, y el secretario Fredy Armando Lugo.

El evento inaugural inició con honores a los símbolos patrios y la presentación de autoridades asistentes. Posteriormente, Carlos Villarreal Pérez dio un mensaje de bienvenida a los representantes de las diferentes asociaciones estatales presentes.

Posteriormente, se hizo entrega de reconocimientos a los campeones y jugadores destacados del ciclo 2025; luego Enrique Mayorga presentó su informe anual de actividades mediante un video de casi 7 minutos de duración que fue proyectado en las pantallas del inmueble que albergó la reunión.

La primera jornada de la Asamblea General finalizó cerca de las 8:00 de la noche, mientras que para hoy, las actividades iniciarán desde las 9:30 de la mañana con diferentes ponencias, presentación y discusión del reglamento 2026, ratificación de sedes y asuntos generales.