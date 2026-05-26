Charros empatan serie tras remontar a Los Ángeles en Monclova

Los Ángeles sellaron una paliza en el primer encuentro y Charros respondió en la segunda contienda con una espectacular remontada para dividir honores y llevar la serie a un duelo definitorio por el pase a la semifinal, en la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz. La novena angelina aventajó con un holgado triunfo de 8 carreras a 2 en el primer compromiso del doble cartel que se escenificó en el campo 3 del Deportivo AHMSA, resultado impulsado por una certera ofensiva que lideraron Uriel Rábago y Gilberto Ortiz con efectividad de 3-2, mientras que Ángel Reyes bateó de 4-1 con un cuadrangular. En el primer rollo, los Ángeles se adelantaron con un rally de 4 carreras que comandó José Quiroz con un triplete productor de 3; después ampliaron la diferencia con jonrón solitario de Ángel Reyes y anotación de Rábago en la segunda tanda, mientras que Gilberto Ortiz y Donaldo Rábago timbraron en la sexta para redondear el triunfo. Por su parte, los sombrerudos descontaron en el quinto episodio con rayitas de Homero Macías y Axel Coronado. El acierto se lo anotó Omar Gutiérrez tras una labor de 7 entradas en el montículo, mientras que Ricardo Gutiérrez cargó con la derrota.

Para el segundo cotejo, los Charros respondieron con una letal ofensiva en la sexta entrada y le dieron la vuelta al score para imponerse por la mínima diferencia de 5-4, con el acierto para Axel Lozada tras lanzar 7 innings, mientras que el relevista Ángel Mancilla se llevó el revés. Eder Salazar timbró en el fondo de la primera tanda para poner por delante a los sombrerudos, mientras que los Ángeles voltearon la "tortilla" en el segundo episodio con 4 rayitas. La novena angelina tenía un pie en la semifinal, pero los Charros respondieron oportunamente en la sexta tanda y gestaron la remontada con timbres de Eder Salazar, Luis Guel, Pedro Barrera y Axel Lozada, para igualar la serie con una dramática victoria.