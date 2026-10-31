Checo Pérez tendría contrato millonario con Cadillac: Más de 100 millones de dólares

El regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac no solamente representa una nueva oportunidad deportiva, sino también un importante salto económico. De acuerdo con reportes de ESPN Digital, el piloto mexicano habría conseguido un acuerdo por tres temporadas, hasta 2029, cuyo valor total superaría los 100 millones de dólares.

La cifra contempla tanto su salario base como los posibles incentivos económicos relacionados con sus resultados en la pista. De concretarse los bonos previstos, Pérez recibiría en promedio más de 33 millones de dólares por temporada, lo que convertiría este acuerdo en el más importante de su carrera.

Con estas condiciones, el mexicano se colocaría dentro del grupo de los seis pilotos con mayores ingresos en la máxima categoría del automovilismo, solamente detrás de figuras como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Fernando Alonso y Charles Leclerc.

¿Cuánto ganaría Checo Pérez con Cadillac?

Según la información difundida por ESPN, el contrato tendría un valor superior a los 100 millones de dólares durante los tres años contemplados.

Esta cantidad incluye diferentes componentes económicos, por lo que el monto final dependería también de los bonos que consiga mediante su desempeño en las competencias.

Hasta el momento, Pérez es el único piloto confirmado para la temporada 2027 de Cadillac, mientras que el segundo asiento se mantiene en disputa entre Valtteri Bottas y Colton Herta.

Así han evolucionado los ingresos del piloto mexicano

El nuevo acuerdo representaría un incremento considerable respecto a las ganancias que Pérez registró en temporadas anteriores.

De acuerdo con las estimaciones publicadas por Forbes para 2024, el mexicano percibió 12 millones de dólares como salario base y otros 7.5 millones en bonificaciones por resultados, alcanzando ingresos aproximados de 19.5 millones de dólares. Esa cantidad lo colocó en el octavo puesto entre los pilotos mejor pagados de aquel año.

Posteriormente, el listado de Forbes correspondiente a 2025 mostró a Max Verstappen como el piloto con mayores ingresos, con 76 millones de dólares, seguido de Lewis Hamilton, con 70.5 millones, y Lando Norris, con 57.5 millones.

La clasificación también incluyó a Oscar Piastri, Charles Leclerc, Fernando Alonso y George Russell, con ingresos estimados de 37.5, 30, 26.5 y 26 millones de dólares, respectivamente.

Red Bull también tuvo que compensarlo tras su salida

Otro aspecto que forma parte del historial económico de Checo Pérez fue su salida de Red Bull, equipo con el que tenía un contrato vigente hasta 2026.

Aunque dejó de competir con la escudería, el mexicano recibió una compensación relacionada con los dos años que todavía tenía firmados. El propio piloto reconoció que se trataba de un pago equivalente a lo que habría ganado si hubiera continuado corriendo.

Ahora, con su incorporación al proyecto de Cadillac y bajo la representación de Khalil Beschir, Pérez estaría ante el acuerdo económico más grande de su trayectoria.

De esta manera, su nueva etapa en la Fórmula 1 no solo representa el regreso del mexicano a la parrilla, sino también la posibilidad de consolidarse como una de las figuras mejor remuneradas del campeonato.