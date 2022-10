'Checo' Pérez revela por qué no ganó pole position en GP de México 2022

Sergio Pérez dejó la calificación del Gran Premio de México molesto luego de haber quedado fuera de las tres primeras posiciones, todo a consecuencia de un problema eléctrico que lo mantuvo "a ciegas" durante el momento clave para definir la parrilla de salida.

Estoy molesto porque es una calificación que quería que todo saliera perfecto y tuvimos este problema eléctrico en donde pasé una calificación a ciegas", indicó el mexicano en la zona de medios.

No tenía información del DRS, del balance de frenado, de los tiempos de progresión. Todo fue muy mal", indicó el integrante de Red Bull Racing que largará en cuarto, detrás de Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton.

Sin embargo, Pérez considera que la situación pudo haber sido peor porque en la Q1 y Q2 podía haber estado en posibilidad de quedar eliminado y no llegar a la ronda de los 10 más rápidos. "Si miro atrás, casi me quedo fuera en la Q1 y en Q2. El DRS no funcionaba en los momentos iniciales".

Cuando ves que tan cerca estábamos de la pole creo que podíamos pelear más".

Al hablar de sus posibilidades sobre la carrera de mañana en donde tiene el deseo de ganar, dijo que aún no todo está perdido:

Vamos a intentar tener una buena super salida y pelear desde el inicio".