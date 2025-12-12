Brian Gutiérrez aterriza en Guadalajara para unirse a Chivas

GUADALAJARA, Jalisco 12-Dec-2025 .-Brian Gutiérrez, mediocampista ofensivo de 22 años de edad, aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, desde Chicago, y fue recibido por Jesús Sánchez y parte del personal del Rebaño.

Luego que Chivas y Chicago Fire llegaran a un acuerdo por el traspaso del mexicoamericano, por aproximadamente 5 millones de dólares, Gutiérrez reportó en tierras tapatías para presentar los exámenes médicos y físicos, y posteriormente firmar contrato por 4 años con opción a uno más.

"Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contento por lo que viene, es un sueño hecho realidad y arriba las Chivas", dijo Brian Gutiérrez a su llegada a Guadalajara.

Nacido en Berwyn, Illinois, pero de padres mexicanos, el nuevo futbolista del Rebaño se desempeña como ofensivo centro, aunque puede adaptarse también como interior por izquierda o derecha.

Salido de la cantera de Chicago Fire, Brian debutó profesionalmente a los 16 años y se consolidó como titular a los 18. Disputó 164 partidos con Chicago, en los que marcó 21 goles y entregó 25 asistencias; en la MLS participó en 149 compromisos con 19 goles y 19 asistencias.

En este 2025 debutó con la Selección de Estados Unidos, en un amistoso ante Venezuela, bajo las indicaciones de Mauricio Pochettino.

Será este lunes 15 de diciembre cuando Chivas arranque su pretemporada de cara al Clausura 2026.