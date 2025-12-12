Real Madrid sigue de cerca a Gilberto Mora tras su actuación en Chile

El talentoso joven Gilberto Mora acaparó las miradas del Mundo después de su participación en el Mundial Sub 20 de Chile a tal grado que hubo medios en España que lo vincularon como un jugador bajo el radar del Real Madrid. Pero, en el posible camino del centrocampista de los Xolos al club blanco surgen inconvenientes que pueden complicar su posible fichaje.

La ola de atención sobre Mora alcanzó el cenit cuando el Diario As le dio la portada de su edición del 18 de octubre, señalando que estaba en el radar del conjunto merengue, pero que el equipo no movería ficha sino hasta después de contrastarlo con su actuación en el Mundial de Norteamérica de 2026.

Rafaela Pimenta, representante de Mora y de otros jugadores de primera línea en Europa como el noruego Erling Haaland, respondió que "¡con 15 millones de dólares no compro ni una pierna de Gilberto Mora!", cuando se le cuestionó sobre el precio de salida para los clubes europeos interesados en el seleccionado tricolor.

El piso en el costo de traspaso de Mora no será menor a 30 millones de dólares, de acuerdo a las pretensiones de Pimenta, y este será el primero de los inconvenientes que deba afrontar si acaso el Real Madrid hace de su seguimiento un acercamiento para su fichaje después del Mundial de 2026.

El talento de Mora explotó en la Liga MX como un elemento de mediocampo con espíritu ofensivo, posiciones en las que actualmente el conjunto merengue está desarrollando al turco Arda Güler y donde también se desempeña en el primer equipo Jude Bellingham.

Los cupos del mediocampo merengue esta campaña quedaron ocupados por Dani Ceballos, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Bellingham y Güler y de última hora Franco Mastantuono. No hubo cupo ni para que siguiera Luka Modric, quien terminó su último contrato para partir al AC Milan.

La saturación de posiciones en la zona medular llevó al argentino Nico Paz a dejar de ser considerado para unirse al equipo previo al Mundial de Clubes, mientras que el joven canterano de La Fábrica, Thiago Pitarch Pinar.

Para la próxima temporada, Paz y Pitarch ya son contemplados como opciones para renovar esa zona del campo. Gilberto Mora ha contrastado su talento en la Liga MX y con un costo de salida superior a 30 millones de dólares lo pone en desventaja comparativa con Paz y Pitarch.

En el caso de Paz, formado en La Fábrica desde las categorías infantiles, prefirió hace dos años ser vendido al Como 1907, con los que el año pasado fue uno de los mejores jugadores de la Serie A y esta temporada refrenda esa posición.

El Real Madrid tiene una opción de recompra de Paz, seleccionado nacional de Argentina, de 10 millones de euros para el final de esta campaña, con lo que sería una tercera parte de lo que podría costar en su precio de salida más bajo Mora.

El interés merengue pasa por la vuelta de Paz, pues rechazó una opción de venta al Tottenham de 70 millones de euros, que les hubiera significado la mitad del traspaso a sus cuentas.

Con relación a Pitarch, seleccionado español en combinados de límite de edad a sus 18 años, es una promesa española que desde hace tres años se unió a la cantera merengue después de haber pasado por las del Leganés, Getafe, Atlético de Madrid en la capital española.

El Real Madrid tiene grandes expectativas con relación a Pitarch, quien ya entrena con el primer equipo y es una de las figuras del Real Madrid Castilla, pues hace unas semanas renovó su contrato hasta 2031 para tenerlo bajo control, así como hicieron con Paz.