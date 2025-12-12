Nicaragua contará con Mark Vientos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección de Nicaragua dio un paso clave en la construcción de su roster rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026. Mark Vientos, tercera base de los Mets de Nueva York, manifestó su intención de representar al equipo centroamericano en el torneo que se disputará en marzo próximo.

Vientos es elegible para jugar con Nicaragua por la vía materna. Su madre, Katy Wilmore, nació en ese país, lo que abrió la puerta para que el toletero de 25 años se sume al proyecto que ahora encabeza Dusty Baker como manager.

Aunque los rosters oficiales no se definirán hasta febrero, la incorporación proyectada de Vientos representa una inyección directa de poder para una selección que ha tenido como principal reto la producción ofensiva en torneos recientes.

En su histórica primera participación en el Clásico Mundial, en 2023, Nicaragua cerró con un OPS colectivo de .499, el tercero más bajo del torneo, pese a contar con un pitcheo competitivo. Ese mismo patrón se repitió en el Clasificatorio disputado en Taipéi, donde Nicaragua consiguió su boleto al Clásico 2026 al terminar en el primer lugar. El cuerpo de lanzadores permitió apenas dos carreras limpias en 29 entradas, pero la ofensiva volvió a ser limitada, obligando al equipo a ganar juegos cerrados, incluidos triunfos consecutivos de 2-1 en extra innings ante Sudáfrica y España.

En ese contexto, la llegada de Vientos adquiere un peso especial. El antesalista de los Mets se ha consolidado como una pieza de impacto en Grandes Ligas, con capacidad para cambiar juegos con un solo swing, justo el perfil que le ha faltado a la alineación nicaragüense en escenarios internacionales.

Vientos estará bajo el mando de Baker, quien vuelve a dirigir tras su última etapa con los Astros de Houston, equipo con el que alcanzó la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2023. Para el veterano manager, el reto pasa por maximizar el poco tiempo de preparación previo al torneo.

Baker viene de seguir de cerca al béisbol nicaragüense. Hace unas semanas estuvo presente en Guatemala, donde la selección ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2025, con un plantel que incluyó a varios jugadores con experiencia en el Clásico, como Cheslor Cuthbert, Juan Montes, Benjamín Alegría y Elián Miranda, autor de la primera carrera de Nicaragua en la historia del torneo, con un jonrón ante Marcus Stroman en 2023.

Nicaragua logró su clasificación al Clásico Mundial 2026 tras un sólido desempeño en el clasificatorio.

Con Vientos en el panorama, Nicaragua apunta a equilibrar la balanza entre pitcheo y ofensiva de cara a su segunda participación en este evento.