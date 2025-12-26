Javier Hernández se enfrenta a críticas tras fallar penal en Chivas

Javier ´Chicharito´ Hernández volvió a salir a escena en un video que publicó en redes sociales, donde habla de que la vida no mejora con suerte sino con buenas decisiones, lo que abrió una serie de reproches por parte de aficionados.

"Tu vida no mejora con buena suerte, mejora con buenas decisiones", dijo el delantero mexicano, quien se le vio dominando un balón.

Enseguida, algunos aficionados le reprocharon que "no hubiera decidido tirar el penal" en el partido contra Cruz Azul, que le costó a las Chivas la eliminación en los Cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

´Chicharito´ Hernández tuvo la oportunidad de mandar al Guadalajara a semifinales, pero su remate lo voló al minuto 85. Fue su último partido en su segunda etapa con el Rebaño Sagrado.

Algunos otros comentarios de aficionados: "Si tu vida dependiera de un penal, ¿a quién se lo dejarías?", "Te gusta tirar factos, pero no penales, interesante", "Hubiera mejorado si tú no hubieras tirado el penal", "Decidí y qué creen, fallé el penal", "Entonces, ¿por qué decidiste tirar el penal?".

El pasado 11 de diciembre, Chivas anunció la salida de Javier ´Chicharito´ Hernández. "Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del fútbol mexicano. Con el Rebaño conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el del goleo individual del Bicentenario 2010, antes de emprender una carrera internacional que lo llevó a triunfar en varios de los clubes más importantes de Europa".

Tras la baja de ´Chicharito se unieron las de Cade Cowell e Isaac Brizuela.