Denver Broncos triunfa 20-13 ante Kansas City Chiefs en partido clave

Los Denver Broncos dieron un golpe de autoridad en la Semana 17 de la NFL, al vencer 20-13 a los Kansas City Chiefs la noche del jueves, en un partido marcado por las ausencias clave del equipo de Missouri y por la sangre fría del quarterback Bo Nix, quien apareció en el momento decisivo.

Con el encuentro en la recta final, Nix primero aportó con las piernas y después con el brazo, al lanzar el pase de anotación que definió el partido a R.J. Harvey con 1:45 minutos por jugar, permitiendo que los Broncos resistieran en los segundos finales para asegurar una victoria crucial.

El resultado dejó a Denver con marca de 13-3, recuperándose de la derrota sufrida la semana anterior ante Jacksonville, y colocándolo muy cerca de conquistar el título del Oeste de la AFC, además de mantener vivas sus aspiraciones al primer sembrado y al descanso en la primera ronda de playoffs.

Aunque los Broncos partían como claros favoritos, el duelo fue mucho más cerrado de lo esperado. Bo Nix finalizó con 182 yardas por aire, pero su impacto fue mayor en los momentos clave. En el tercer cuarto, el mariscal selló una larga ofensiva de casi 10 minutos con una escapada de nueve yardas para touchdown, dando la vuelta momentánea al marcador.

Previamente, Denver había tenido que conformarse con dos goles de campo de Wil Lutz, luego de que Courtland Sutton dejara escapar un pase que pudo ser anotación antes del descanso. Aun así, la ofensiva local se mantuvo paciente, apostando por series largas y control del reloj.

La jugada definitiva llegó en el último cuarto, cuando los Broncos recorrieron 65 yardas, convirtieron oportunidades clave en tercer down y aprovecharon un castigo defensivo que abrió la puerta para que Nix encontrara a R.J. Harvey en la zona de anotación, firmando el touchdown de la victoria.

Del lado de Kansas City, las circunstancias fueron cuesta arriba desde el inicio. El equipo no contó con Patrick Mahomes ni con Gardner Minshew, ambos fuera por lesiones de ligamentos en la rodilla, obligando a iniciar con el tercer quarterback, Chris Oladokun. Además, los Chiefs tampoco tuvieron a Rashee Rice ni a otros elementos clave que fueron determinantes en sus tres viajes consecutivos al Super Bowl.

Oladokun terminó con apenas 66 yardas por pase, aunque logró lanzar el primer touchdown de su carrera, curiosamente también el primer pase de anotación atrapado por Brashard Smith en la NFL. Travis Kelce fue el principal objetivo ofensivo con cinco recepciones para 36 yardas, en lo que podría haber sido su último partido en Arrowhead Stadium, ya que el ala cerrada anunciará su decisión sobre el retiro al finalizar la temporada.

En los instantes finales, Kansas City tuvo una última oportunidad, pero un pase incompleto a Kelce en tercera oportunidad y un envío desviado a Marquise Brown en cuarta oportunidad sentenciaron la derrota. Con marca de 6-10, los Chiefs se despiden prácticamente de la temporada, mientras que Denver sueña en grande.

Si los Chargers caen ante Houston el sábado, los Broncos podrían asegurar el campeonato divisional, confirmando una de las mejores campañas en su historia reciente.