Intensa jornada 3 de la Liga Municipal de Fútbol en Monclova

La Liga Municipal de Fútbol va por su tercera jornada este fin de semana y registrará una intensa actividad dentro de la categoría Premier, en la que está programada una cartelera de 8 partidos.

En punto de las 9:00 de la mañana, el balón se pondrá a rodar en el campo "Chavín" Rivera para dar inicio a las hostilidades entre los Aztecas de la colonia Leandro Valle y la escuadra de Andry Sport, al mismo tiempo que los Bucaneros reciben la visita del Real Colo Colo, en la cancha de la colonia Azteca.

A la misma hora, el equipo Nexus FC saltará a la cancha de Asturias para hacerle los honores al Asturias FC, mientras que en este mismo escenario, las acciones continuarán a las 11:00 de la mañana con el cotejo entre Aceros Mva y Deportivo Chinameca.

Simultáneamente, el Juventus FC recibirá la visita del conjunto de SSN en la cancha de la colonia Azteca, mientras que el Club Deportivo Miravalle se trasladará al campo de Las Palmeras para disputarle los 3 puntos al Cuervos FC.

Por otro lado, la jornada 3 culminará de forma vespertina con doble partido que iniciará en punto de las 3:00 de la tarde. En el campo Las Palmeras, la escuadra de BPM enfrentará al Deportivo Bella, a la vez que el San Francisco FC y los Potros del Río medirán fuerzas en la cancha "Chavín" Rivera.