La ´Hormiga´ González, a un paso de Grecia: Olympiacos eleva su oferta por el delantero de Chivas

El futuro de Armando ´Hormiga´ González con las Chivas Rayadas del Guadalajara podría estar cerca de definirse. El delantero mexicano ha despertado un fuerte interés por parte del Olympiacos de Grecia, club que ya habría presentado una segunda propuesta económica para hacerse con sus servicios.

La primera oferta del conjunto de El Pireo habría sido de 6 millones de euros, cantidad que fue rechazada por la directiva rojiblanca, encabezada por Amaury Vergara, al considerar que se encontraba por debajo del valor que pretenden obtener por su goleador.

Sin embargo, la negociación habría tomado un nuevo rumbo este domingo. De acuerdo con información difundida en X, antes Twitter, por el reportero Nikos Kotsis, Olympiacos habría incrementado su propuesta hasta los 8.5 millones de euros.

Esta cifra estaría solamente un millón de euros por debajo de las pretensiones del Guadalajara, por lo que ahora existiría disposición para avanzar en el posible traspaso. La condición de Chivas sería mantener aproximadamente el 20% de los derechos del atacante ante una futura venta.

González llega a este momento después de haber conseguido el campeonato de goleo individual de manera compartida durante el semestre anterior. No obstante, su actualidad frente al arco es distinta, pues no consiguió marcar durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026 y tampoco ha encontrado el gol en los primeros tres partidos del Apertura 2026 de la Liga MX ni en la Leagues Cup 2026.

En este último certamen, el conjunto dirigido por Gabriel Milito quedó eliminado en la primera fase, resultado considerado un fracaso por muchos.

Este domingo, Chivas visitará a los Guerreros de Santos Laguna. El encuentro podría convertirse en el último partido de la ´Hormiga´ González con el conjunto tapatío, que disputa sus encuentros como local en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.