Hoy América y Chivas paralizan el país en el Clásico 264 ¿Dónde ver?

El futbol mexicano hará una pausa obligada este sábado 14 de febrero cuando Guadalajara y América disputen la edición 264 del Clásico Nacional, correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026. El encuentro se celebrará a las 21:07 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron, escenario donde el actual líder del torneo buscará reafirmar su gran momento ante su acérrimo rival.

El Clásico Nacional se jugará en el Estadio Akron, un escenario emblemático del futbol mexicano.

El Rebaño Sagrado llega en lo más alto de la tabla con paso perfecto: cinco partidos, cinco triunfos y 15 puntos de 15 posibles. Más allá de los números, el conjunto tapatío ha convencido por su propuesta en la cancha bajo la dirección de Gabriel Milito. La presión constante, el dinamismo por los costados y una idea clara de juego han sido claves en este arranque ideal, acompañado de eficacia ofensiva y firmeza defensiva.

Guadalajara llega como líder del torneo, mientras que América busca recuperar su nivel.

El panorama azulcrema es distinto. América ocupa el octavo puesto con ocho unidades, producto de dos victorias, dos empates y una derrota. El desempeño irregular ha generado cuestionamientos, especialmente tras la salida de Álvaro Fidalgo al Real Betis, baja sensible en el eje creativo del equipo. En medio del proceso de reajuste, la noticia positiva es la posible participación del brasileño Raphael Veiga, quien podría disputar su primer clásico en México.

Ambos equipos enfrentan bajas importantes que podrían influir en el resultado del partido.

Ambos estrategas deberán modificar piezas importantes. Guadalajara no contará con Luis Romo por lesión muscular, ausencia relevante en el equilibrio del mediocampo. En América, Alejandro Zendejas tampoco estaría disponible por molestias físicas, una baja significativa por su desequilibrio ofensivo.

Más que tres puntos, el duelo pone en juego identidades. Guadalajara mantiene su histórica política de alinear únicamente futbolistas mexicanos, una tradición que lo llevó a forjar la era del "Campeonísimo" con siete títulos entre 1957 y 1965. América, en contraste, fortaleció su perfil internacional desde 1959 tras la adquisición por parte de Emilio Azcárraga Milmo, apostando por figuras extranjeras para consolidarse como antagonista deportivo.

La rivalidad ha estado acompañada de episodios polémicos y enfrentamientos de alta tensión, incluidos antecedentes de suspensiones masivas en semifinales históricas. En cuanto a campeonatos de liga, las Águilas encabezan con 16, mientras que el Guadalajara suma 12.

El partido podrá verse en México a través de Amazon Prime Video. Además del liderato rojiblanco, América intentará alcanzar su victoria número 100 en la historia del enfrentamiento.

Con millones de seguidores en todo el país y una rivalidad que atraviesa generaciones, el Clásico Nacional volverá a encender pasiones este sábado por la noche. En pleno Día del Amor y la Amistad, el balón rodará en Zapopan para escribir un nuevo capítulo de la confrontación más emblemática del futbol mexicano.