Reapertura del Azteca deja balance positivo rumbo a 2026, señala Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum evaluó la reapertura del Estadio Azteca como un ejercicio favorable en preparación para el Mundial de 2026, aunque reconoció que aún existen aspectos por mejorar.

Durante su valoración, indicó que el país muestra un buen nivel en materia de seguridad para este tipo de eventos, si bien será necesario ajustar detalles relacionados con la movilidad. Señaló que la jornada del sábado representó un arranque positivo, pese a ciertas complicaciones en los accesos al estadio que deberán corregirse.

La importancia de la movilidad en eventos masivos

La mandataria explicó que estos temas fueron abordados en conjunto con la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, quien presentó un informe durante una reunión del Gabinete de Seguridad.

Respecto a las protestas registradas, Sheinbaum afirmó que tanto la Secretaría de Gobernación como el gobierno capitalino atenderán las demandas legítimas. No obstante, criticó otras manifestaciones que, según dijo, buscan desacreditar al país y generar presiones externas.

Análisis de las protestas y demandas legítimas

En ese contexto, cuestionó a actores políticos que acuden a medios en Estados Unidos para hablar negativamente de México, con la intención —señaló— de propiciar injerencias externas.

Sobre el ámbito deportivo, subrayó la importancia de respaldar a la selección nacional, más allá de las críticas hacia la Federación Mexicana de Futbol y decisiones como la eliminación del ascenso y descenso. Añadió que, de cara al Mundial, se busca fortalecer el fútbol como un motor social mediante la mejora de canchas, el impulso de semilleros para jóvenes y la promoción de iniciativas deportivas.

Fortalecimiento del fútbol y apoyo a otras disciplinas

Asimismo, destacó que también se brindará apoyo a otras disciplinas en las que México sobresale, como el boxeo, los clavados, la marcha y el tae kwon do.