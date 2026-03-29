Jaime Martínez y Dodgers de Saltillo vencen a Palaú en béisbol

Jaime Martínez y Javier Emmanuel Sánchez se combinaron en el centro del diamante para maniatar a Palaú y conducir a los Dodgers de Saltillo a una victoria por pizarra de 8-1, en duelo que abrió el Grupo "C" del certamen estatal de béisbol de categoría 11-12 años.

La ofensiva saltillense respondió con triple producción en el primer rollo y 2 carreras más en la tercera tanda, después, Ian Cruz y Jaime Martínez aparecieron en la cuenta tanda con un par de rayitas para ampliar la distancia, a la vez que Sebastián Ramos cruzó el plato en la sexta entrada para remachar el triunfo. Por el equipo derrotado, Gabriel De los Santos timbró en el séptimo capítulo para evitar la blanqueada.

A su vez, Jaime Martínez se anotó la victoria tras 4 entradas de labor en la serpentina, respaldado por Javier Sánchez con relevo de 3 innings para bajar el telón, en tanto que Axel Torres se llevó el revés.

Después, los Dodgers confirmaron su hegemonía en el Grupo "C" con una victoria sobre la Liga Ribereña por pizarra de 10 carreras contra 3, en cotejo en el que Ian Cruz salió airoso en el centro del diamante frente a Theo Fuentes.

La artillería saltillense soportó la ventaja con rallys de 3 carreras en la tercera y sexta tanda, destacando Abel Fuentes con efectividad de 4-2 al igual que Jacob García, además de Salvador Martínez quien bateó de 5-2.

La Academia Saltillo dominó el Grupo "A" y aseguró el pase a la siguiente ronda con un par de triunfos. Primero, la escuadra saltillense superó a la Región Norte por pizarra de 5 carreras contra 2, con pitcheo triunfalista de Ian Martínez frente a Diego de los Santos.

Para complementar su actuación, los académicos se impusieron ante Rangers de Sabinas por amplia diferencia de 9-1, con victoria para Alberto Castañeda y la derrota para Bruno Montoya.