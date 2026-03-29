Rayados logra victoria 3-2 sobre Cefor Pachuca en la Copa Xochipilli

En uno de los partidos más reñidos de la cartelera de la categoría Biberón, Maximiliano Toscano lideró al equipo de Rayados para conseguir los 3 puntos con un apretado triunfo de 3-2 sobre el Cefor Pachuca, dentro de la cuarta fecha de la Copa Xochipilli de Fútbol.

Con un graderío abarrotado por la entusiasta porra integrada por papás y mamás, La Pandilla tomó la motivación para salir a la cancha en busca del resultado ante un rival aguerrido y ordenado. Toscano fue determinante en el partido, al marcar un par de anotaciones que valieron para soportar la ventaja de la escuadra rayada.

Por su parte, Ángel Cardona se hizo presente en el tanteador con un gol para redondear el triunfo albiazul, a la vez que los Tuzos respondieron con anotaciones de Braulio Gaona y Kailan Cuéllar que recortaron la diferencia en los cartones finales.

En cotejo de la categoría Cascarón, la oncena de La Salle ejerció una clara superioridad en el terreno de juego y la reflejó en el marcador con un claro marcador de 3-1 ante Rayados '19, sobre la cancha del Parque 1.

Ángel Gael Martell fue la figura del partido al firmar un doblete que puso al frente al conjunto lasallista, mientras que Raúl Mendoza contribuyó con un tanto más para remachar la ventaja; por su parte, los Rayados contaron con un solitario tanto de Maximiliano Galván para el descuento.