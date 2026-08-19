América avanza por Miguel Borja y se acerca a cerrar su refuerzo ofensivo

El Club América está cerca de concretar la incorporación de Miguel Borja para el Apertura 2026. De acuerdo con fuentes citadas por ESPN, la directiva azulcrema mantiene conversaciones avanzadas con el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos para hacerse con los servicios del atacante colombiano.

La operación contempla una transferencia definitiva por una cantidad cercana a los 2 millones de dólares, cifra que corresponde al valor del futbolista según Transfermarkt. Borja, de 33 años, cuenta con experiencia internacional, fue jugador de River Plate y formó parte de la selección colombiana en el Mundial de Rusia 2018.

¿Qué jugadores tiene el América en la delantera?

El delantero tendría la misma edad que Henry Martín, actual centro delantero titular y capitán del América. En esa posición también aparecen los mexicanos Alejandro Cárdenas, de 20 años; Patricio Salas, de 22; y Esteban Lozano, de 23.

Borja todavía no ha disputado partidos en la Liga MX, aunque anteriormente estuvo cerca de incorporarse a Cruz Azul en distintos mercados de fichajes. De concretarse su llegada al América, el conjunto capitalino contaría con ocho futbolistas No Formados en México (NFM), por lo que mantendría disponible una plaza para otro jugador extranjero.

¿Cuál es la situación de Víctor Dávila?

Mientras avanza la negociación, el América también deberá resolver la situación de Víctor Dávila. El delantero chileno continúa recuperándose de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el pasado 4 de marzo y no ha sido inscrito por el club. Las Águilas todavía pueden registrarlo o buscar su cesión a otra institución.

El cierre de registros de la Liga MX está previsto para el viernes 11 de septiembre, por lo que el América aún cuenta con margen para definir tanto la llegada de Borja como el futuro de Dávila.