Naranjeros vencen a Generales: primer juego de la final

Los Naranjeros dieron el primer paso rumbo al campeonato del Grupo 2 de la Liga Recreativa de Béisbol, tras imponerse por pizarra de 20-14 sobre Generales, en el primer juego de la serie final disputado el pasado domingo en el parque "Chacho" Fabela, de la colonia Occidental.

La "Naranja Mecánica" respaldó su ofensiva con una destacada actuación de Víctor Contreras, quien bateó de 7-4; Rolando Ayala, de 5-4, y Manuel Torres, de 3-3, mientras que desde el montículo, Ernesto Chairez se apuntó el triunfo con gran labor, mientras que Rosario Reyes sufrió con el revés.

Naranjeros tomó el control del encuentro desde la segunda entrada, cuando fabricó un rally de 5 carreras, para después sacudir el pitcheo rival con un explosivo racimo de 8 anotaciones en la tercera. La producción continuó en la quinta tanda, con triple producción elaborada por Fidencio García, Manuel Torres y Salvador Laura, mientras que en la octava, la ofensiva naranja puso el cerrojo con 4 carreras más.

Generales tuvo su mejor momento en el tercer rollo con un rally de cinco carreras que encabezó Ricardo Valadez con cuadrangular. La tropa también sumó de a 3 carreras en la cuarta y quinta tanda, intentando recortar la desventaja.

Con la victoria, Naranjeros se colocó a un triunfo del campeonato del Grupo 2, mientras Generales quedó obligado a reaccionar para llevar la serie al tercero y decisivo. Ambas novenas volverán al diamante el próximo domingo en el parque "Chacho" Fabela.