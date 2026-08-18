Monclova reanuda el fútbol tras suspensión por violencia en canchas

Después de reunirse con directivos y representantes de diferentes ligas, el Ayuntamiento de Monclova, a través de la Dirección de Deportes, determinó reanudar la actividad de fútbol en espacios deportivos municipales, luego de una suspensión de una semana debido a los hechos de violencia que se suscitaron en días pasados.

El parón de fútbol fue implementado después de dos enfrentamientos de consideración registrados en canchas de la Unidad Deportiva y la colonia Veteranos, días atrás. Los incidentes volvieron a encender las alertas entre las autoridades, que optaron por frenar temporalmente la actividad en los campos municipales. La medida buscó prevenir nuevos conflictos y proteger la integridad de los usuarios.

Con el regreso del fútbol, autoridades, directivos, entrenadores y jugadores deberán reforzar el compromiso con el respeto, la disciplina y el juego limpio. Como parte de los acuerdos, se establecerá un esquema de sanciones que se aplicarán en todas las ligas y actividades realizadas en instalaciones municipales. Las medidas van dirigidas a prevenir y sancionar conductas antideportivas, agresiones, insultos, riñas y actos de violencia.

La Dirección de Deportes exhortó a la ciudadanía a regresar a las canchas y apoyar a los equipos bajo una conducta responsable. La seguridad será una responsabilidad compartida entre autoridades, ligas, entrenadores, deportistas y aficionados. El reto será mantener la pasión competitiva dentro de los límites del respeto, la convivencia y el espíritu deportivo.