Coahuila A se acerca al liderato tras vencer a Nuevo León Naranja en el Estadio Kickapoo

Con timbres de Víctor Posada y Tadeo Hernández en la novena entrada, el equipo de Coahuila A consiguió su tercera victoria del certamen tras superar dramáticamente a Nuevo León Naranja por pizarra de 5-3, en juego que disputaron ayer en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

La novena coahuilense tomó ventaja en la cuarta entrada con solitaria anotación de Jorge Medrano, la cual impulsó a Cristian Buentello con imparable al central; por su parte, Patricio Herrera respondió en la quinta tanda por los regios, remolcado por Bruno Garza para emparejar la pizarra. Los cartones ya no se movieron y el cotejo se fue a extrainnings. En la parte alta del octavo capítulo, Posada conectó un doblete productor de un par de anotaciones en los spikes de Juan Monsiváis y Daniel Segoviano para regresarle la iniciativa a Coahuila A; sin embargo, Nuevo León volvió a nivelar el score en la parte baja del mismo episodio, en el que Bruno Garza y Emiliano Martínez timbraron para poner el score 3-3.

Un capítulo después, Cristian Buentello conectó un doblete que impulsó al pentágono a Posada y Hernández para adelantar 5-3 a Coahuila A, mientras que en el cierre del mismo rollo, el relevista Iker Hernández dominó a tres bateadores consecutivos para consumar el triunfo.

Con este resultado, Coahuila A se metió en la pelea por el liderato del Grupo C con 3 juegos ganados y uno perdido, misma marca con la que se quedó Nuevo León.

Para hoy, en la última jornada de la fase de grupos, el conjunto coahuilense buscará asegurar un lugar en la siguiente ronda al enfrentar al representativo de Jalisco, en el diamante del Horno más grande de México.