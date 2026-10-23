Pumas recupera a Nathan Silva tras error arbitral en su expulsión

La Comisión Disciplinaria reconoce el error arbitral que afectó a Pumas en la derrota frente a Santos Laguna y ha tomado la decisión de levantar la sanción por la expulsión que sufrió Nathan Silva, central del Club Universidad Nacional.

En el Reporte Disciplinario de la Jornada 13 de la Liga MX, el central brasileño ya no aparece en el apartado de jugadores suspendidos, esto gracias a que Pumas ganó el reclamo que se presentó ante la Comisión de Apelaciones.

Con esto, Nathan Silva estará disponible para ser alineado por Esteban Solari en el próximo compromiso de Pumas, que será mañana sábado 24 de octubre, cuando el Club Universidad Nacional reciba a Tigres en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Si bien la Comisión Disciplinaria no señala un error en la marcación del penal, al quitar la sanción al jugador de Pumas implícitamente sí reconoce una equivocación en los procedimientos del silbante Guillermo Pacheco Larios.

Desde hace ya varios años, las directrices del fútbol mundial eliminaron el famoso "doble castigo" por una falta dentro del área; es decir, si el árbitro central marca la pena máxima, el infractor solamente será acreedor a una amonestación y no expulsión.

Por otro lado, pese a que reconocieron su error en la expulsión de Nathan Silva, la Comisión Disciplinaria puso mano dura en cuanto al castigo de Rodrigo Esteban Barrios, auxiliar de Esteban Solari, quien también fue expulsado durante el último encuentro.

El preparador físico argentino vio la tarjeta roja por intentar agredir a miembros del club Santos Laguna, lanzando una botella de agua al banquillo rival. Dicha conducta le costó tres partidos de suspensión.