Cristiano Ronaldo pierde gol en Al-Nassr: polémica en Saudi Pro League

En duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Saudi Pro League, Al-Nassr derrotó en calidad de visitante a Al-Faisaly con un gol que en principio parecía ser de Cristiano Ronaldo; sin embargo, en estos momentos existe una importante discusión sobre si la anotación debe ir al registro del portugués o si fue autogol.

En las imágenes emitidas durante la transmisión oficial del encuentro se puede observar cómo, luego del remate de cabeza de Cristiano, el balón rebota en el rival dorsal ´5´, de nombre Andrei Girotto, siendo este el último jugador que toca el balón antes de que el esférico termine en el fondo de las redes.

Al ser prácticamente simultáneos los toques de Cristiano y Girotto, no existe una toma lo suficientemente clara para determinar si el balón llevaba o no trayectoria de gol para poder darle la anotación a "CR7" o registrarla como autogol. Ante esta situación, parece que la FIFA ya ha tomado esta determinación y es marcar la polémica jugada como gol en propia puerta.

En el apartado de Match Centre de la página oficial de la FIFA se puede ver que en la ficha técnica del partido el organismo rector del fútbol mundial registra el segundo gol del Al-Nassr como autogol anotado por Andrei Girotto, quitando así del registro la anotación número 982 de Cristiano Ronaldo.

Es importante señalar que, pese a lo que dice la ficha técnica del partido de FIFA, en el sitio oficial de la Saudi Pro League también tiene su propio registro del partido y en dicha cédula sí aparece el segundo gol del Al-Nassr anotado por Cristiano Ronaldo.

Hasta el momento, la liga ni la FIFA han emitido un comunicado para saber cuáles son sus criterios y habrá que esperar para ver si alguna de las dos instituciones modifica su registro del partido o si es que permanecerá así por siempre.

Por increíble que parezca, esta no es la primera ocasión en la que FIFA decide quitarle un gol a Cristiano Ronaldo, pues algo similar sucedió en Qatar 2022. Durante el 28 de noviembre de 2022, durante el encuentro de la fase de grupos entre Portugal y Uruguay, ocurrió una jugada muy particular en la que Bruno Fernandes lanzó un centro que "CR7" intentó rematar pero no lo logró y, pese a eso, el balón terminó en el fondo de las redes.

Aquella ocasión originalmente el gol había sido concedido a Cristiano, pero gracias a la tecnología del balón la FIFA logró determinar que Ronaldo no hizo contacto con el esférico, por lo que se cambió el registro y le dieron la anotación a Bruno Fernandes, pese a los reclamos de "CR7".