Kevin Álvarez busca consolidarse en la Selección Mexicana

Con la era de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, Kevin Álvarez mira una nueva oportunidad de vestir de tricolor.

Su último juego como seleccionado fue en un amistoso, en noviembre del 2025. Bajo el mando de Javier Aguirre, Kevin Álvarez disputó 23 minutos de la derrota ante Paraguay (1-2).

Sin embargo, fue un llamado que cortó una larga racha de no ser convocado a la Selección Mexicana. En septiembre de 2009, Jaime Lozano lo contempló para la serie de amistosos ante Australia, Uzbekistán, Ghana y Alemania.

A pesar de jugar la Copa del Mundo de Qatar 2022, las lesiones lo alejaron del ciclo mundialista del 2026. "Yo trabajo mucho primero para recuperarme a mí mismo, cuando salgan bien las cosas lo demás vendrá", dijo el lateral de las Águilas del América.

Con la Selección Mexicana, Kevin Álvarez ha disputado 16 encuentros. Incluso marcó gol. Lo hizo ante Camerún (2-2), en junio del 2023.

En el desglose tricolor, 12 partidos han sido amistosos, dos de Concacaf Nations League y dos de la Copa del Mundo 2022.

Respecto a Qatar 2022, la cúspide para Kevin Álvarez tras quedar campeón con el Pachuca —justamente bajo la dirección técnica de Almada—, el seleccionador Gerardo "Tata" Martino lo mandó al campo en dos de los tres juegos: en la derrota por 2-0 con Argentina (6 minutos) y en la victoria 2-1 con Arabia Saudita (4').

"Si se presenta la oportunidad, el día de mañana la tomaré muy contento y si no, a esperar", añadió Kevin Álvarez.

La competencia interna que ha visto la lateral por derecha de la Selección Mexicana desde el ciclo mundialista 2026: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Richard Ledezma, Rodrigo Huescas y Julián Araujo. Sin embargo, jugadores como Alan Mozo (Cruz Azul) y Dagoberto Espinoza (América) perfilan a entrar al quite por una oportunidad gracias al buen momento que viven con sus clubes.

Cabe recordar que Rafa Márquez mantiene el radar activo con el América. Él y parte de su cuerpo técnico ya visitaron un entrenamiento de las Águilas, en Coapa. Después, en su primera convocatoria llamó a Israel Reyes, Isaías Violante y Alan Cervantes (la baja de éste derivó en la convocatoria de Dagoberto Espinoza).