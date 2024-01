Como en la NFL; Árbitros explicaran las decisiones del VAR

La Federación Mexicana de Futbol anunció a través de sus redes sociales que, a partir del Torneo Clausura 2024, los árbitros centrales de cada partido explicarán sus decisiones del VAR mediante el sonido del estadio, siguiendo el modelo de la NFL.

Los árbitros comunicarán al público sus decisiones únicamente en jugadas que hayan sido revisadas por el VAR. De acuerdo con la información proporcionada por la FMF, las acciones sujetas a revisión por el 'Video Assistant Referee' incluirán penales, expulsiones, goles, identificación errónea e incidentes no vistos.

"En este Torneo Clausura 2024, con la autorización de la Comisión de Árbitros de la FIFA y de la International Football Asociation Board vamos a implementar la explicación que el árbitro va a dar cuando haya una jugada controversial.

"El paso es muy sencillo, él va, revisa y si tiene que modificar la decisión él regresará a la cancha y dirá: ´Mi decisión es (...)´ y explicará el no penal, no gol o no falta, número del jugador y el nombre del equipo, es así de simple y de sencillo.

El VAR llegó a la Liga MX hace 4 años y la mayoría del tiempo se ha utilizado de buena manera; sin embargo, las malas decisiones y los errores son lo más recordado.

ARISTEGUI NOTICIAS