Comprometidos con darle grandes satisfacciones a esta ciudad: Homar Rojas

Primer día de trabajos formales en la pretemporada del Acero y el Mánager Homar Rojas dejó en claro sus impresiones:

"Tenemos unas instalaciones mucho muy completas, con un gran gimnasio un muy buen comedor, una logística de primera, tenemos bastante material para el cómo trabajar de la mejor forma y el grupo cuenta con todas las condiciones a la mano para dar lo mejor de nosotros", señaló el timonel Azul.

Sobre el cuerpo técnico que habrá de respaldarle destacó: "Es gente muy capacitada, comprometida, que sabe transmitir y que sabe ganar, estoy rodeado de un grupo que sé que cada día dan lo mejor que tienen en sus áreas, eso es muy bueno, desde que se dio la oportunidad de entrar en este proyecto la directiva me dio la opción y me ha dado la libertad de elegir gente que ya ha trabajado conmigo y pudiera integrarse, todos los que estamos ahorita en algún momento hemos trabajado juntos y nos conocemos bien, así que son de mi entera confianza y eso me da mucha tranquilidad".

La temporada 2024 de la LMB será muy particular con la ampliación en el cupo de extranjeros, "es una expectativa grande, creo que sin duda va a mejorar mucho el espectáculo, el aficionado de la Liga Mexicana va a ver un nivel muy competitivo y más competencia entre los equipos, eso siempre será lo que se busca, que la gente disfrute de un buen béisbol", mencionó Rojas Villarreal.

Este año una de las novedades en la receptoría de La Furia es Santiago Chávez, quien se reportó desde el día uno, Homar que le conoce bien lo describió: "Es un muchacho de una genética muy beisbolera por los dos lados de su familia, es Chávez Treviño, se ha desarrollado en Estados Unidos, yo lo conocí hace algunos años en invierno y es de unas condiciones muy buenas, es uno de los mejores catchers mexicanos del momento y va a ser una incorporación muy importante para Acereros".

"Agradecido por el recibimiento que me han dado de regreso a la ciudad de Monclova, les reiteramos el compromiso que siempre tenemos con equipo y afición, todos estamos comprometidos a regresarles esas grandes satisfacciones a la ciudad y esperamos vengan a vivir grandes momentos al Estadio", concluyó con su mensaje Homar Rojas a la afición Acerera.