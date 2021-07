Confía Ochoa en el Tri

TOKIO, Japón.- La selección mexicana de futbol se reportó lista para debutar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin miedos y sin complejos empezará su camino ante la Francia de André-Pierre Gignac, así lo sentenció el portero de 36 años Francisco Guillermo Ochoa, que por primera vez tendrá la oportunidad de luchar por el oro olímpico.

"No se trata de miedo, respetamos a todas las selecciones, aunque sabemos que en la historia del futbol siempre hay selecciones más favoritas, pero eso no lo tengo que mencionar con los jóvenes, a la mayoría les emociona enfrentar a una selección como Francia y más adelante Brasil, Alemania o España, pero nosotros estamos concentrados en los nuestro porque queremos estar en la final. Somos una selección que tenemos cualidades y talento, hay que poner nuestra calidad para que todo funcione", aseveró en conferencia de prensa en el Estadio de Tokio.

El guardameta de las Águilas del América lo tiene muy claro, ser parte de unos juegos como los de Tokio es una gran experiencia, pero nada se compara a quedarse con el metal áureo.

"No quiero solamente decir que estuvimos en unos Juegos Olímpicos. No es lo mismo decir que estuve en unos Juegos que decir fui medallista, y ahora que estamos aquí tenemos el deseo de llevar esa medalla a México, y a nuestras familias que no pueden acompañarnos", puntualizó.

Al cuestionarle sobre André-Pierre Gignac, el portero mexicano esbozo una sonrisa y manifestó sentirse emocionado de enfrentar otra vez a un jugador como el atacante de los Tigres en un marco muy especial.

"Todos conocemos a André quien es un jugador muy especial para Tigres, ha hecho historia en el futbol mexicano y es un jugador muy peligroso, tendremos la atención que se debe, pero también en el resto del equipo porque en torneos así pasa más por el tema grupal. Ya me tocó jugar con él en Francia, en México y ahora será en Tokio. Son historias para tener bonitos recuerdos en el futuro porque ahora nos llevábamos bastante bien Gignac y yo", subrayó el americanista.