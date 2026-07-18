Copa del Mundo 2026: España y Argentina disputan la gran final

CIUDAD DE MÉXICO.- La máxima fiesta del balompié global llega a su momento cumbre tras definirse de manera oficial el partido más esperado de la competencia internacional. La Selección de España y la Selección de Argentina se medirán cara a cara en un choque de titanes para disputar la gran final de la Copa del Mundo 2026, un encuentro de pronóstico reservado que paralizará por completo a los aficionados del deporte a nivel internacional.

La Selección de España llega fuerte a la final

El conjunto ibérico llega a esta trascendental cita refrendando un despliegue táctico de alta escuela que los consolidó como uno de los planteles más dominantes del certamen veraniego. Por su parte, la escuadra albiceleste, vigente monarca del torneo, buscará revalidar su corona de la mano de sus principales figuras, apelando a la mística y a la contundencia ofensiva que los ha caracterizado a lo largo de las rigurosas llaves de eliminación directa en tierras norteamericanas.

Transmisión en vivo para los aficionados en México

Para todos los seguidores en territorio mexicano que deseen atestiguar cada una de las incidencias de este histórico choque por la gloria mundial, las transmisiones en vivo estarán completamente disponibles a través de diversas plataformas de comunicación. El partido oficial de la gran final se podrá sintonizar en televisión abierta por las señales principales de Azteca 7 y Canal 5, ofreciendo una cobertura completa desde los minutos previos a la patada inicial, además de contar con la alternativa de la televisión por cable por medio de la cadena TUDN.

Las plataformas digitales y de streaming autorizadas también ofrecerán el minuto a minuto en tiempo real del encuentro, permitiendo a la afición disfrutar de las acciones desde cualquier dispositivo móvil para presenciar qué escuadra conseguirá levantar el ansiado trofeo de la Copa Mundial de la FIFA este domingo 19 de julio en la gran sede de Nueva York/Nueva Jersey.