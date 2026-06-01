Javier Aguirre define convocatoria de México para el Mundial 2026

La espera terminó. La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo de 2026, una convocatoria que combina experiencia mundialista, talento europeo y jóvenes promesas que buscan convertirse en la nueva cara del futbol mexicano.

El técnico mexicano Javier Aguirre apostó por un grupo equilibrado para afrontar el torneo más importante de su carrera reciente, en una edición especial para México al ser una de las sedes del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá.

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Guillermo Ochoa. A sus 40 años, el guardameta fue incluido en la lista y está a punto de convertirse en el primer futbolista mexicano en disputar seis Copas del Mundo, un récord histórico para el futbol nacional.

En defensa destacan futbolistas consolidados como Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez, mientras que el mediocampo estará comandado por el capitán Edson Álvarez, acompañado por elementos como Luis Chávez, Orbelín Pineda y Álvaro Fidalgo.

La ofensiva también genera expectativa. Los goles recaerán principalmente en Raúl Jiménez y Santiago Giménez, dos de los atacantes más experimentados del plantel. Junto a ellos aparecen nombres como Julián Quiñones, Alexis Vega y Roberto Alvarado.

Sin embargo, la gran sorpresa de la convocatoria es la presencia de Gilberto Mora, quien con apenas 17 años se perfila para convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en representar a México en una Copa del Mundo. También destacan las inclusiones de Obed Vargas y Brian Gutiérrez, futbolistas considerados parte del futuro del Tricolor.

La lista final deja claro que Aguirre apostó por una mezcla de jerarquía y renovación. Ahora, la presión será enorme: jugar en casa y ante millones de aficionados convierte a esta generación en una de las más observadas de la historia reciente del futbol mexicano. El objetivo es claro: romper la barrera de los octavos de final y devolver la ilusión a una afición que sueña con una actuación histórica en el Mundial 2026.