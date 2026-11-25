El Territorio Santos Modelo (TSM), casa de Santos Laguna, enfrenta un panorama complicado en su intención de recibir encuentros de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, luego de obtener una de las calificaciones más bajas dentro de la evaluación de los estadios propuestos para el torneo.

De acuerdo con el informe técnico publicado por la FIFA sobre la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, el recinto ubicado en Torreón recibió una puntuación de 3.2 sobre 5 posibles. Esta evaluación lo coloca entre los inmuebles con menor valoración de los 20 considerados inicialmente para la competencia.

La misma calificación fue otorgada al Estadio Nacional de Kingston, en Jamaica, y al Nuevo Estadio RFK de Washington D. C., cuya construcción todavía no ha concluido.

Pese a la evaluación del inmueble lagunero, la candidatura conjunta consiguió una valoración general de 4.4 sobre 5. El proyecto contempla una edición histórica del Mundial Femenino, que contará por primera vez con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos.

¿Por qué la FIFA calificó así al Territorio Santos Modelo?

En el análisis del TSM, el organismo internacional identificó algunas características favorables para su posible participación como sede mundialista.

Entre los aspectos destacados se encuentran su capacidad para recibir a 30 mil espectadores, la presencia de césped natural y su ubicación a aproximadamente 12 kilómetros del aeropuerto más cercano. También se tomó en cuenta su conexión mediante carreteras regionales, que facilita los desplazamientos en automóvil y autobús.

No obstante, el documento también señaló aspectos que necesitan mayor precisión. Entre ellos destacan la información relacionada con los espacios de estacionamiento y su capacidad, así como la distribución de las áreas internas del estadio.

Otro de los puntos pendientes es la definición de los espacios que se utilizarían para instalar estructuras temporales durante el desarrollo de la competencia.

México tiene cuatro estadios en la propuesta inicial

La Federación Mexicana de Futbol presentó cuatro inmuebles como posibles escenarios para recibir partidos del Mundial Femenino de 2031:

- Estadio Banorte, en Ciudad de México.

- Estadio Akron, en Guadalajara.

- Estadio BBVA, en Monterrey.

- Territorio Santos Modelo, en Torreón.

Sin embargo, formar parte de esta primera selección no significa que los recintos tengan asegurada su participación en el calendario definitivo.

El TSM ya tiene experiencia mundialista

El estadio de Torreón cuenta con un antecedente en competencias organizadas por la FIFA, pues fue escenario de ocho partidos durante el Mundial Sub-17 de 2011.

Entre aquellos encuentros destacó la semifinal en la que la Selección Mexicana consiguió una victoria de 3-2 frente a Alemania.

Ahora, el inmueble tendrá que atender las observaciones realizadas en el reporte técnico para conservar sus posibilidades de aparecer entre las sedes definitivas de 2031.

Por el momento, la calificación de 3.2 sobre 5 representa un llamado de atención para el Territorio Santos Modelo, que buscará mejorar sus condiciones y cumplir con los requerimientos necesarios para que Torreón pueda formar parte de la próxima Copa del Mundo Femenina.