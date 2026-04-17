André Jardine enfrenta el reto de clasificar a América a Liguilla

Si el América no se clasifica a una Liguilla dentro de los primeros cuatro puestos, se dice que está en crisis. ¿Pero cómo se le denominaría al momento si no avanza de la fase regular?

El calificativo pinta catastrófico al referirse al América de la era del tricampeón André Jardine. Sin embargo, es una realidad que las Águilas están expuestas a la deshonra de no meterse a la fiesta grande como en el Clausura 2017.

En aquel torneo, bajo el mando de Ricardo La Volpe, el América terminó noveno (24 puntos) y por decimotercera ocasión en su historia (torneos cortos) sin opción a meterse a Liguilla. Posteriormente el América fue ajeno a esa desgracia de estancarse en la fase regular con las gestiones en la dirección técnica de Miguel Herrera (segundo ciclo), Santiago Solari, Fernando Ortiz y hasta el momento con André Jardine, a quien le restan tres jornadas con rivales directos (Toluca, León y Atlas).

Antes del fatídico Clausura 2027, el América libró por años la vergüenza de no clasificarse. La padeció en el Apertura 2011, torneo en el que hasta dos distintas leyendas ocuparon el banquillo: Carlos Reinoso y Alfredo Tena. Las Águilas terminaron en el lugar 17, con apenas 15 unidades.

Aunque la peor racha de no meterse a la Liguilla en el América fue de tres torneos: Clausura 2009, Apertura 2008 y Clausura 2008. Condicionados por el formato de grupos, el América no avanzó de fase en el torneo Clausura 2009. El equipo fue dirigido tanto por Ramón Díaz y Jesús Ramírez en dicho semestre acumuló 23 puntos, para quedarse con el tercer puesto en el Grupo 2. Quedó por detrás de los Pumas (28) y de Tecos (25), pero en octavo lugar respecto a la tabla general.

En el Apertura 2008 con el estratega Ramón Díaz el América tampoco se clasificó tras 21 puntos, en el lugar 13, mientras que en el Clausura 2008 acabó último, con 11 puntos (3-2-12). Torneo de locura para los de Coapa que vieron el desfilar de hasta tres técnicos: Daniel Brailovsky, Juan Antonio Luna y Rubén Omar Romano.

A ese tormento le antecedió el Apertura 2003. Las Águilas de Leo Beenhakker se quedaron en el tercer lugar de su grupo (28 puntos), pero no les alcanzó para el repechaje por la férrea competencia del sector con Tecos UAG (31) ni los clasificados directamente a cuartos de final: Pumas (38) y Santos (31).

En el Clausura 2003 no superaron la fase de grupos y se quedaron con la décima posición. Las Águilas sumaron 29 unidades, compartieron sector con los Colibríes que terminaron por descender. Toluca (33) y Atlas (32), los equipos que avanzaron.

Para el torneo Invierno 2001, el equipo se estancó en el noveno lugar (24 puntos). La plantilla pasó por los procesos de dos entrenadores, de Alfio Basile de las jornadas 1-7 y Manuel Lapuente el resto de las jornadas.

En el Invierno 1998, con Carlos Reinoso en la dirección técnica fue décimo de la tabla general (22 puntos). En su grupo quedó or detrás del Morelia (27) y de los Pumas (26).

El Invierno 1996 fue un desastre para el americanismo. Ricardo La Volpe y compañía llevaron al equipo al decimoquinto puesto, con 17 puntos. Necaxa y León dominaron la fase grupal con 29 y 23 unidades, respectivamente.