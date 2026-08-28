Saltillo Soccer FC debuta ante La Tribu: Joel de León lo confirma

‘Que el Olímpico pese’: Joel de León habla del debut de Saltillo Soccer ante La Tribu

La espera terminó. Este sábado 29 de agosto, Saltillo Soccer FC volverá a la competencia oficial y lo hará ante su afición, cuando reciba a La Tribu de Ciudad Juárez a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico, dentro de la Jornada 1 de la Liga Premier Serie A.

Para los Coyotes será el comienzo de una nueva etapa después de su incorporación a esta categoría, por lo que el técnico Joel de León reconoce que el torneo también representará un proceso de adaptación.

“Creo que llegamos bien preparados. Obviamente, conforme vayamos conociendo la competencia en esta nueva división estoy seguro de que mejoraremos aún más”, explicó el estratega.

De León también reconoció que su equipo todavía tiene aspectos por trabajar antes de alcanzar el funcionamiento que busca, aunque confía en que Saltillo Soccer podrá responder durante la campaña.

“Hay cosas por corregir y mejorar aún, pero seguro estoy de que será un equipo que dará resultados”, señaló.