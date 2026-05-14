Cruz Azul, entre la épica y el fantasma de siempre: ¿la Máquina está condenada a sufrir otra vez?

El empate 2-2 entre Cruz Azul y Chivas en la ida de semifinales dejó una sensación incómoda para los celestes: no fue un desastre, pero tampoco fue negocio. La pregunta ya no es solo qué necesita la Máquina para avanzar... sino si realmente está preparada para dejar atrás su vieja costumbre de complicarse sola.

Porque el marcador engaña. Sobre el papel, un empate mantiene viva cualquier eliminatoria. Pero en la realidad de la Liga MX, el 2-2 le puso una presión brutal a Cruz Azul: está obligado a ganar el partido de vuelta. Ya no existe el gol de visitante y, si el global termina empatado, el boleto será para Chivas por haber terminado más arriba en la tabla general. En pocas palabras: a los rojiblancos les basta no perder; a Cruz Azul no le alcanza con competir, tiene que imponerse.

¿Qué errores cometió Cruz Azul en el partido?

Y aquí es donde aparece la parte incómoda del debate: ¿Cruz Azul empató por mala suerte... o porque volvió a exhibir los mismos errores de siempre?

El primer golpe rojiblanco llegó gracias a un error defensivo y una mala reacción del arquero Kevin Mier, un detalle que encendió la molestia de muchos aficionados cementeros. En comunidades de seguidores, varios señalaron al portero como uno de los grandes responsables del sufrimiento del equipo y cuestionaron si debería seguir como titular en el duelo decisivo.

Pero tampoco sería justo reducirlo todo a un villano. Cruz Azul tuvo capacidad de respuesta. Charly Rodríguez apareció con un golazo que reanimó a un equipo golpeado, mientras que Christian Ebere rescató el empate desde el penal tras la intervención del VAR. La Máquina mostró carácter, sí, pero también volvió a dejar la impresión de que juega con el freno emocional puesto: cuando domina, no mata; cuando falla, se tambalea.

¿Cómo afecta el empate a Cruz Azul en la vuelta?

La parte más polémica es esta: muchos aficionados celestes siguen hablando del "ADN ganador" que dejó la Concachampions, pero en liguilla mexicana eso todavía no aparece. Y el dato es brutal: Chivas llega a la vuelta con la tranquilidad psicológica de saber que el empate le sirve. Cruz Azul, en cambio, saldrá al campo con la obligación de ganar y el peso histórico de una afición que ya ha visto demasiadas eliminaciones dolorosas.

¿Entonces qué necesita Cruz Azul? Más que un gol. Necesita personalidad.

Porque si la Máquina vuelve a jugar pensando en no equivocarse, probablemente termine viendo otra final por televisión. Pero si asume el partido con valentía —y deja de regalar ventajas—, todavía tiene argumentos para romper la narrativa del "casi". El problema es que, en Cruz Azul, la historia pesa tanto como el rival.