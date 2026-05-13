Dick Advocaat regresa a Curazao tras renuncia de Fred Rutten

El neerlandés Dick Advocaat regresará al banquillo de la selección de Curazao y se convertirá en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de la Copa del Mundo.

La federación confirmó su vuelta días después de la salida de Fred Rutten, quien dejó el cargo tras dos amistosos en los que el equipo perdió ante China y Australia. El movimiento se produce tres meses después de que Advocaat renunciara por motivos familiares relacionados con la salud de su hija.

Advocaat, de 78 años, ya dirigió en dos Copas del Mundo, con Países Bajos en 1994 y con Corea del Sur en 2006.

La selección caribeña logró una clasificación inédita al Mundial de 2026, el primero con formato de 48 equipos. Terminó como líder de su grupo de la Concacaf por encima de Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas.

El boleto se selló con un empate 0-0 ante Jamaica dirigida por Steve McClaren. Con ello, Curazao se convirtió en la nación más pequeña en alcanzar una Copa del Mundo.

Detalles confirmados

El plantel está compuesto en su mayoría por jugadores nacidos en Países Bajos con ascendencia curazoleña, varios con paso por selecciones juveniles neerlandesas. Cambio en el banquillo tras resultados adversos.

Tras la decisión del entrenador Fred Rutten de dejar vacante su puesto, la junta directiva de la Federashon Futbol Korsou ha decidido, durante las reuniones celebradas anoche, nombrar a Dick Advocaat como entrenador de la selección nacional de Curazao.

Actualmente se están llevando a cabo conversaciones entre FFK y Dick Advocaat para obtener más detalles sobre este nombramiento. La FFK está gestionando este proceso con la debida diligencia, de conformidad con los acuerdos existentes y los principios de buena gobernanza, con el objetivo de garantizar la estabilidad, la claridad y la continuidad en torno a la selección nacional", declaró la federación.

Cambio en el banquillo

Rutten asumió el cargo tras la salida inicial de Advocaat, pero los resultados en marzo aceleraron su salida. La federación indicó que la renuncia se dio para preservar la estabilidad interna del equipo.

El presidente Gilbert Martina confirmó que Advocaat retomaría el proyecto, tras una mejoría en la salud de su hija. La federación señaló que el proceso se desarrolla bajo criterios de continuidad y gobernanza.

El siguiente compromiso de Curazao será un amistoso ante Escocia el 30 de mayo en Hampden Park.