Cubs arrasan a Potras 20-4: Ana Mata brilla en el montículo

Ana Mata lanzó cuatro sólidas entradas, mientras que en la registradora sobresalió efectividad de 3-2 y cuatro rayitas pintadas, para liderar al equipo de Cubs en una contundente victoria sobre Potras por pizarra de 20-4, al enfrentarse ayer en la quinta serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Las cachorras tomaron el comando del juego desde el primer rollo con triple producción fabricada por Jenny, Ana y Dulce Mata, mientras que en el segundo episodio se despegaron con un rally de siete y en la tercera entrada sentenciaron el juego con un racimo de seis. Ya en la cuarta, Mary Nieves produjo tres rayitas con vuelacercas y Ana Mata volvió a timbrar para completar la veintena de anotaciones.

Por su parte, las Potrancas rompieron el cero en el fondo del primer capítulo con anotación de Polett Cepeda, mientras que en la cuarta tanda le dieron algo de decoro al score final con un racimo de tres carreras a cargo de Sofía Reyna, Ana Estrello y Alejandra de León.

En el centro del diamante, Ana Mata tiró pelota de cuatro carreras y seis hits en contra, así como un ponche, anotándose la victoria frente a Vivian Juárez. Otras bateadoras que lucieron contundentes fueron Carmen Mata, quien pegó de 4-3 con un jonrón, y Cinthia de la Rosa con marca de 3-3, por la escuadra de Cubs.