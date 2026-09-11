Heriberto Jurado regresa a la Liga MX: nuevo jugador del Puebla

Heriberto Jurado dejará el fútbol europeo para regresar a la Liga MX y convertirse en nuevo jugador del Puebla. Aunque distintos reportes lo colocaban como posible refuerzo de Cruz Azul, el extremo mexicano llegará a la Franja procedente del Cercle Brugge de Bélgica.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Puebla y el conjunto belga alcanzaron un acuerdo para que el futbolista juegue en México a préstamo durante un año, con una opción de compra al finalizar ese periodo.

Jurado fue fichado por el Cercle Brugge a principios de 2025, pero no consiguió la regularidad que buscaba. En la temporada 2026-2027 no ha disputado minutos y tampoco fue convocado para los últimos tres partidos del equipo.

Durante su paso por el fútbol belga, el mexicano participó en 12 encuentros y marcó un gol. Ante la falta de actividad, surgió la posibilidad de regresar a la Liga MX, con Puebla como el destino finalmente acordado.

El futbolista de 21 años surgió de las fuerzas básicas de Necaxa, club con el que consiguió establecerse en el primer equipo. Como jugador de los Rayos, el extremo izquierdo disputó 84 partidos entre Liga MX y Leagues Cup. En esos encuentros, Jurado participó directamente en nueve goles, con dos anotaciones y siete asistencias.

Sus actuaciones también le permitieron formar parte de procesos de la Selección Nacional de México en categorías con límite de edad. Su participación más reciente con una selección juvenil mexicana fue con la Sub-23 en 2024.

Antes de concretarse su llegada al Puebla, Cruz Azul presentó una oferta por Jurado al conjunto belga. Sin embargo, la propuesta fue rechazada debido a que no fue considerada suficiente en términos económicos.

El Cercle Brugge desembolsó 1.6 millones de euros en febrero de 2025 por el 50 % de los derechos del futbolista mexicano. Necaxa conservó la otra mitad de su carta para una futura venta.

Sin un acuerdo entre Cruz Azul y el club belga, Puebla surgió como alternativa para concretar el regreso del jugador a México.

La llegada de Jurado a la Franja se produce en el último día del mercado para futbolistas procedentes del extranjero. Los registros en México cierran este viernes 11 de septiembre a las 23:59 horas, mientras que las operaciones entre clubes de la Liga MX terminaron el miércoles.