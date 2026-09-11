Barcelona busca recuperar protagonismo en LaLiga y Champions

Joan Laporta lanzó un mensaje ambicioso para todos los aficionados del Barcelona. Durante la tradicional ofrenda al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada de Catalunya, el presidente blaugrana aseguró que el equipo está preparado para pelear por todos los títulos de la temporada.

Laporta dejó claro que el objetivo del Barcelona es recuperar el protagonismo tanto en LaLiga como en Europa, con la Champions League como uno de los grandes desafíos del conjunto dirigido por Hansi Flick. Este año nos hemos puesto como objetivo ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y de tensión. Y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer los jugadores y ello nos llevará a ganar títulos", señaló Laporta.

El presidente del Barcelona reconoció que existe una ilusión especial por conquistar nuevamente la Champions League, un torneo que el conjunto catalán no gana desde 2015. Todos tenemos una especial ilusión por la Champions y vamos a trabajar duro por intentar ganarla", declaró el dirigente blaugrana.

El Barcelona buscará así volver a levantar el máximo trofeo europeo y recuperar el protagonismo que tuvo en otras épocas. Para Laporta, la plantilla actual cuenta con los argumentos necesarios para competir por los principales títulos.

El arranque del Barcelona en LaLiga también refuerza el optimismo de Laporta. El conjunto blaugrana suma cuatro victorias en cuatro jornadas y se mantiene como líder de la competencia. El presidente culé aseguró que este inicio no le sorprende debido a la calidad y profundidad de la plantilla, además del trabajo realizado por Deco y su equipo en la conformación del plantel. Sí me lo esperaba porque tenemos una plantilla muy compensada. Lo que ha hecho Deco y todo su equipo es que todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla. Tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien", explicó.

Laporta también pidió mantener la concentración y evitar cualquier exceso de confianza durante la temporada. Todos tienen que estar muy alerta, comprometidos y en tensión. No cabe la relajación. Teniendo presente que somos candidatos a ganar títulos", sentenció.

Con el Barcelona como líder de LaLiga y con el objetivo declarado de conquistar también la Copa del Rey, la Supercopa y la Champions League, Laporta elevó las expectativas de una temporada en la que el conjunto blaugrana buscará volver a lo más alto del futbol español y europeo.