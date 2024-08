Daniela Souza cae en Octavos de Final en Taekwondo en París 2024

Daniela Souza perdió en su debut dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024 en la disciplina de Taekwondo, tras una desconcentración en los últimos segundos del tercer round.

La deportista mexicana tenía ganado el tercer round de su pelea contra la tunecina Ikram Dhahari, pero terminó por salir dos veces del tatami en los instantes finales de su combate, lo que orilló a la referee a penalizarla.

Souza acumuló cinco amonestaciones y en automático perdió el último round, a favor de su rival que se llevó el triunfo por 2-1 ante la sorpresa de la mexicana, quien antes del inicio de la competición paría como una de las favoritas al podio.

La taekwondoi mexicana se dijo desconcertada por las penalizaciones, ya que no fue notificada que se encontraba sobre el límite. No obstante, comentó que no tiene nada que reprocharse en su pelea o su proceso de preparación.

"Estoy desconcertada como estuve mencionando anteriormente, perdía ahora si que por amonestaciones lo que no me fue muy claro porque por lo general cuando cometes cuatro amonestaciones la juez te señala que ya llevas 4 y ya eran los últimos segundos.

"Estoy consciente que amonestan mas porque lo que proponen es la competitividad, sin embargo yo la estuve proponiendo durante todo mi combate y en cambio se me amonestó dos veces, entonces di lo mejor de mí, me preparé muy bien, no tengo nada que reprochar a mi preparación", declaró.

Con el resultado de su combate de la primera ronda en la categoría de los 49 kilogramos, Souza deberá esperar a que la tunecina llegue hasta la Final para que ella pueda disputar el repechaje y aspirar a una posible medalla de bronce.