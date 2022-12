Delantero surcoreano apagó su teléfono por recibir propuestas de matrimonio

Qatar.- El delantero Cho Gue-sung, atacante de Corea del Sur, ha sido uno de los jugadores más vistos en este Mundial, pero no precisamente por sus goles o juego, sino por su atractivo físico que ha sorprendido a los aficionadas y aficionadas del futbol.

Las más recientes reportes del medio The Athletic, que fueron replicados por The New York Times, indican que el futbolista tuvo que apagar su teléfono celular debido a que sus redes sociales se saturaron de notificaciones, mensajes y pedidas de matrimonio.

Un periodista cercano al jugador de Corea del Sur, que se desempeña como atacante en el Jeonbuk Hyundai Motors de la K League 1, dijo que el futbolista necesitaba un descanso para aclarar su mente.

Cho Gue-sung pasó de ser un futbolista "insignificante", según ha dicho el mismo en entrevistas, a volverse en un fenómeno viral, especialmente con el público femenino.

Aunque ha mencionado que tal vez no es tan extraño el recibir tanta atención, ya que tiene la apariencia de una juvenil estrella de K-Pop, cuyas bandas son muy populares en Corea del Sur y cada vez ganan más notoriedad alrededor del mundo.

Al momento de comenzar la Copa del Mundo de Qatar, el delantero tenía alrededor de 20 mil seguidores en Instagram, pero sus apariciones en la televisión, entrevistas y atractivo, lo han catapultado hasta los casi 2 millones de followers.

El joven delantero de 24 años de edad ha sido una pieza importante para su selección en la Copa del Mundo, jugando en los tres partidos de la fase de grupos y anotando dos goles de cabeza en la derrota contra Ghana, demostrando que además de su físico, tiene capacidad para hacerse notar a nivel internacional.