Real Madrid celebra la Navidad con un mensaje especial a su afición

A pesar de que la actividad futbolística se encuentra en su mayoría detenida, los clubes aprovechan en esta ocasión para mandar un mensaje a sus aficionados con motivo de los días de descanso y festejo con la familia.

Real Madrid no ha sido la excepción, pues a través de redes sociales se han emitido algunos mensajes por parte de varios protagonistas del equipo merengue; encabezados por Florentino Pérez, algunos jugadores y el entrenador, Xabi Alonso han sido parte del mensaje por parte de la comunidad madridista.

Las redes sociales del equipo más ganador de Champions League en la historia se han llenado de publicaciones navideñas, dentro de las cuales se encuentra un mensaje comandado por el presidente Florentino Pérez. A lo largo de casi tres minutos, tanto el mandamás merengue como algunos de sus jugadores, dieron unas palabras a sus aficionados.

"Desde el Real Madrid queremos acompañaros en estas fiestas tan especiales. Son fechas para recordar a aquellos que ya no están con nosotros y que siempre estarán en nuestra memoria. Es un momento en el que nos acordamos de todos los niños y niñas que están en riesgo de exclusión social y a los que ayudamos desde la Fundación del Real Madrid", fueron las primeras palabras del mensaje madridista.

"Los valores del Real Madrid son valores que compartimos millones de madridistas alrededor del mundo y que nos han llevado a vivir cosas maravillosas. Por eso seguimos trabajando, para emocionarnos con nuevos triunfos. Os deseo una Feliz Navidad y que el año nuevo 2026 nos traiga salud, paz, trabajo y solidaridad para todos", concluyó el presidente.

Xabi Alonso, Dani Carvajal y Federico Valverde fueron quienes complementaron el video navideño, con mensajes mucho más cortos, pero con el mismo objetivo, agradecer el apoyo recibido a lo largo del año e invitar a la afición a que en el 2026, el apoyo siga siendo el mismo para tratar de conseguir muchos más triunfos.

El último partido del Real Madrid en el 2025 fue ante Sevilla el pasado 20 de diciembre; duelo en el cual se pudieron llevar una victoria en contra de los dirigidos por Matías Almeyda con un marcador de 2-0, con goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé vía penal, manteniéndose así como el sublíder del campeonato.

En cuanto al primer partido de 2026, este será en contra de Real Betis el 4 de enero, casualmente ante otro equipo sevillano y de igual manera actuando como locales; posteriormente, el 8 del mismo mes, tendrán que medirse a Atlético de Madrid en la Semifinal de la Supercopa de España, esperando poder avanzar a la Final, donde enfrentarían a Barcelona o Athletic de Bilbao.